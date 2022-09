Finalement, Novartis ne va pas vendre sa filiale spécialisée dans les médicaments génériques mais l'introduire entièrement en Bourse en Suisse et aux Etats-Unis.

C'est l'opération à la mode dans le secteur pharma: la séparation, d'une façon ou d'une autre, des activités grand public ou moins stratégiques de leur maison mère. GSK vient, par exemple, d'introduire une belle partie d'Haleon en Bourse. D'ici quelques semaines, Johnson & Johnson devrait également préciser les contours de la scission de sa filiale de santé grand public (Ne...

C'est l'opération à la mode dans le secteur pharma: la séparation, d'une façon ou d'une autre, des activités grand public ou moins stratégiques de leur maison mère. GSK vient, par exemple, d'introduire une belle partie d'Haleon en Bourse. D'ici quelques semaines, Johnson & Johnson devrait également préciser les contours de la scission de sa filiale de santé grand public (Neutrogena, Biafin, les produits pour bébé Johnson's, le Petit Marseillais, etc.). Et la semaine dernière, comme c'était annoncé, Novartis a détaillé l'avenir qu'elle réserve à Sandoz dans le cadre de sa vaste restructuration. Pour rappel, Sandoz est le leader européen des médicaments génériques. L'entreprise suisse fabrique des antibiotiques, des antidouleurs, des anticancéreux ainsi que des traitements contre les maladies cardiaques et respiratoires dont le brevet a expiré. Elle est aussi spécialisée dans les biosimilaires (un produit hautement similaire à un médicament de référence et autorisé sur le marché après la période d'exclusivité et l'expiration du brevet). Sandoz a enregistré un chiffre d'affaires de 9,6 milliards en 2021, soit quasi 20% de celui du groupe Novartis.Finalement, Sandoz ne sera pas cédée (un fonds était candidat mais s'est rétracté). Comme Alcon, une autre filiale, en 2019, elle sera plutôt introduite en Bourse en Suisse ainsi qu'aux Etats-Unis mais sous la forme de certificats de dépôts. Son nouveau siège social sera basé en Suisse. Novartis, sous réserve d'approbation par les actionnaires, espère conclure l'opération au 2e semestre 2023. Cette dernière intervient dans le cadre d'une vaste restructuration du groupe qui doit déboucher sur des économies de 1 milliard de dollars d'ici à 2024. Environ 8.000 postes (sur un total de 108.000) pourraient être supprimés. L'impact belge n'est pas encore connu.