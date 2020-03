"Nous ne relevons pas de baisse sensible de la consommation d'électricité ce lundi par rapport à la normale", indique Elia, alors que la Belgique lutte contre l'épidémie du coronavirus et qu'un ralentissement de l'activité économique est déjà en cours.

Les cinémas, les bars, les restaurants, les discothèques, les musées, les salles de spectacles sont fermés et des centaines d'entreprises tournent au ralenti. "A certains moments de la journée, vendredi dernier et ce lundi, nous avons noté des petites baisses de 200 à 300 voire 500 mégawatts, soit une diminution de 2 à 3% de la consommation d'électricité par rapport à la normale", précise le porte-parole du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, Jean Fassiaux, "sachant qu'en heure de pointe la charge atteint les 13.000 mégawatts environ". Mais pas d'écart significatif donc.

"Certes, les entreprises ont réduit leur activité, mais la plupart restent ouvertes", avance le porte-parole. Et des secteurs en perte de vitesse sont sans doute compensés par d'autres.

En France, par contre, la consommation d'électricité a baissé lundi de 10% par rapport à la normale. "Généralement les écarts sont plus marqués dans l'Hexagone", ponctue Elia.

