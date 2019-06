Onze jeunes chercheurs d'emploi ont été formés ces derniers mois dans le centre commercial City2 à Bruxelles en techniques de vente, en communication et en néerlandais. Ils ont reçu leur diplôme ce mardi à l'issue d'une formation menée sur le terrain dans le cadre du projet de boutique-école S.KOOL.

Plusieurs partenaires se sont déjà engagés à donner un contrat de travail en fin de programme à six stagiaires sur les onze diplômés et ce, après celui de trois mois promis à chacun d'entre eux à la suite de la période d'alternance et stage.

Le parcours des cinq autres candidats est déjà engagé vers le succès et ils devraient eux aussi trouver un emploi en fin de projet, expliquent les partenaires de l'initiative, Actiris, AG Real Estate, Bruxelles Formation et les commerçants de City2.

La deuxième édition S.KOOL est prévue en octobre.