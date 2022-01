C2i Genomics est une société new-yorkaise qui a créé la première plateforme mondiale de surveillance du traitement des cancers via une technique de séquençage du génome entier à partir d'une goutte de sang

OncoDNA poursuit son beau développement. Quelques mois après avoir noué un premier partenariat avec les Suisses de Sophia Genetics, la pépite wallonne installée dans l...

OncoDNA poursuit son beau développement. Quelques mois après avoir noué un premier partenariat avec les Suisses de Sophia Genetics, la pépite wallonne installée dans le Biopark de Gosselies et spécialisée dans l'interprétation des tests médicaux, l'accompagnement subséquent des oncologues et les tests de profilage, vient d'annoncer une prestigieuse collaboration avec C2i Genomics. Cette société new-yorkaise a créé la première plateforme mondiale de surveillance du traitement des cancers via une technique de séquençage du génome entier à partir d'une goutte de sang. Les deux entreprises ont décidé de collaborer pour valider le concept, mener des études cliniques en Europe et proposer cette solution aux clients d'OncoDNA.