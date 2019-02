"On n'a pas attendu Facebook pour connaître les limites de l'autodiscipline en matière économique"

Elle vient de remettre, après un an et demi de travail, un rapport sur les fake news et leur impact sur les derniers scrutins au Royaume-Uni. Et le texte est épicé : les parlementaires estiment que Facebook a " intentionnellement et sciemment " violé la législation sur la protection de la vie privée en vendant illégalement des données privées à des personnes peu recommandables.

...