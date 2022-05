Exit le Citan chez Mercedes-Benz! Il est remplacé par le nouveau Classe T, un ludospace qui, comme son prédécesseur, est étroitement dérivé du Renault Kangoo.

S'il partage toute sa technique avec le récent Kangoo de la marque au losange, le nouveau Mercedes Classe T parvient toutefois, dans une certaine mesure, à s'en démarquer au plan esthétique, notamment grâce à une face avant spécifique et une calandre arborant la célèbre étoile. On note aussi que l'infodivertissement n'est pas celui du Kangoo, mais bien le MBUX (avec écran de 7") qui équipe nombre de du constructeur de Stuttgart. Mécaniquement, en revanche, tout provient de chez Renault, qu'il s'agisse du moteur 1.3 essence (102 ou 131 ch) des versions 160 et 180, ou du bloc diesel 1.5, proposé en 95 ou 116 ch (versions 160d et 180d).

Tous les Classe T ont droit à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, mais les 180, 160d et 180d peuvent également recevoir une transmission robotisée à 7 vitesses et double embrayage. Un EQT, 100% électrique, devrait venir compéter l'offre fin 2022. Ce ludospace accueille aisément 5 personnes mais une version 7 places est également prévue. Côté tarifs, il faut s'attendre, comme par le passé et en toute logique, à des prix supérieurs à ceux du Kangoo. L'étoile Mercedes se paie...

S'il partage toute sa technique avec le récent Kangoo de la marque au losange, le nouveau Mercedes Classe T parvient toutefois, dans une certaine mesure, à s'en démarquer au plan esthétique, notamment grâce à une face avant spécifique et une calandre arborant la célèbre étoile. On note aussi que l'infodivertissement n'est pas celui du Kangoo, mais bien le MBUX (avec écran de 7") qui équipe nombre de du constructeur de Stuttgart. Mécaniquement, en revanche, tout provient de chez Renault, qu'il s'agisse du moteur 1.3 essence (102 ou 131 ch) des versions 160 et 180, ou du bloc diesel 1.5, proposé en 95 ou 116 ch (versions 160d et 180d). Tous les Classe T ont droit à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, mais les 180, 160d et 180d peuvent également recevoir une transmission robotisée à 7 vitesses et double embrayage. Un EQT, 100% électrique, devrait venir compéter l'offre fin 2022. Ce ludospace accueille aisément 5 personnes mais une version 7 places est également prévue. Côté tarifs, il faut s'attendre, comme par le passé et en toute logique, à des prix supérieurs à ceux du Kangoo. L'étoile Mercedes se paie...