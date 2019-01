NLMK Clabecq veut se séparer de 290 travailleurs

"Depuis 2011, NLMK Clabecq est devenue le sous-traitant de NLMK Plate Sales située à Manage. Cette organisation a eu pour conséquence la concentration de tous les coûts, anéantissant presque toute possibilité de profit.

Pour la CSC, qui réclame un plan industriel et financier sans succès depuis plus de deux ans, ce scénario était cousu de fil blanc", indique le syndicat chrétien. NLMK Clabecq produit des plaques d'acier de différentes épaisseurs utilisées dans divers secteurs, notamment la construction navale et les fabrications d'engins de travaux publics.

D'après la CSC, le groupe a annoncé jeudi matin qu'il allait se concentrer essentiellement sur la production de plaques à haute limite élastique et résistantes à l'abrasion.