Mithra a conclu un nouvel accord de licence avec Farmitalia pour le lancement de son anneau vaginal contraceptif Myring sur le marché italien, a annoncé mardi l'entreprise liégeoise.

Avec 1,8 million d'anneaux vaginaux vendus chaque année, le marché italien des anneaux contraceptifs représente quelque 21 millions d'euros par an, se félicite Mithra, qui se chargera de fabriquer le produit en Belgique. Farmitalia lui a confié la production de près de 20.000 anneaux par mois.

A ce jour, Mithra a octroyé des licences Myring à des leaders de 16 marchés internationaux, dont les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie. D'autres contrats sont attendus dans les prochains mois, notamment en Europe où Mithra vise l'obtention de 23 autorisations de mise sur le marché.

Mithra avait annoncé au début de l'année un contrat de licence et d'approvisionnement, avec Farmitalia également, pour la commercialisation du Tibelia, un stéroïde de synthèse utilisé dans le traitement du déficit en oestrogène ainsi que la prévention de l'ostéoporose chez les femmes post-ménopausées.

