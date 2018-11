Microsoft inaugure sa nouvelle "maison" à Brussels Airport, où l'innovation sera stimulée

Jusqu'au début octobre, les bureaux de Microsoft se trouvaient également à Zaventem, mais le long du ring de Bruxelles. La nouvelle "maison" est désormais bien plus qu'un simple lieu de travail. Les deux tiers de l'espace y sont consacrés ainsi aux partenaires, clients, start-up, élèves (avec des premiers cours de codage) et étudiants.

Les employés, quant à eux, disposent de 123 postes de travail et de 160 autres places dans 43 salles de réunion, toutes aux accents belges via des références culturelles ou alimentaires. L'intelligence artificielle y est le fil rouge, dans l'objectif de stimuler la co-création et l'innovation.

Le bâtiment abrite aussi un 'Microsoft Technology Center', qui propose des présentations et des démos pour aider les entreprises à appréhender l'impact de la technologie et de l'IA sur leurs activités. Les nouvelles installations utilisent également des capteurs intelligents et l'IA pour aider les collaborateurs dans leur travail quotidien. Une application permet par exemple de trouver facilement ses collègues et les salles de réunion libres et un logiciel aide le personnel à mieux comprendre et gérer son travail.