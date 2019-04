Depuis 1998, Michel Moortgat dirige la brasserie Duvel Moortgat, fondée en 1871. L'entreprise a connu une croissance presque constante, y compris au cours de la dernière décennie, malgré la crise et le grand mouvement de consolidation sur le marché hypercompétitif de la bière. Un beau cas d'analyse pour mon livre " L'entreprise immortelle "(*).

Ma rencontre avec Michel Moortgat a lieu au siège de Duvel Moortgat à Breendonk, entre Bruxelles et Anvers. Depuis l'autoroute A12 qui relie les deux villes, on aperçoit l'entrepôt sur lequel figure son dicton emblématique " Sssst, hier rijpt den Duvel " (Chuuut, ici mûrit la Duvel), ce qui fait sourire des milliers de passants et navetteurs depuis des générations. " C'est notre meilleure stratégie à ce jour, confie Michel Moortgat. Cela fait 40 ans qu'il est accroché là-haut. Il est gravé dans la mémoire collective et fait souvent l'objet de questions dans les quiz. " Le siège social est réparti sur plusieurs bâtiments, dont la brasserie à la pointe de l'innovation ainsi que le centre d'accueil, le laboratoire, les entrepôts et les bureaux.

...