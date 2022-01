La marque italienne Maserati va se lancer dans le Championnat du monde de Formule E (électrique) à compter de 2023, a annoncé mardi son PDG, en soulignant que cet engagement marquait le retour au sport automobile de ce nom légendaire.

"Nous sommes fiers de revenir là où nous devons être comme concurrents dans le monde de la course", a souligné Davide Grasso dans un communiqué. La marque au Trident appartient désormais au groupe automobile Stellantis, qui regroupe FCA et PSA. Fondée en 1914 à Bologne, son siège est à Modène, tout près de celui de sa concurrente Ferrari. Elle a notamment remporté deux titres de champion du monde des pilotes de F1 avec Juan-Manuel Fangio en 1954 et 1957.

Le Championnat du monde de Formule E, lancé en 2014, fait courir des monoplaces à propulsion électrique dans des centres urbains. Il accueillera à compter de 2023 une troisième génération de voitures, dites "Gen3", plus puissantes. La saison 2022 compte, elle, 16 manches et doit débuter fin janvier à Diriyah, en Arabie saoudite. Plusieurs grands constructeurs comme Mercedes, Porsche, Nissan et Jaguar y participeront.

Pour Mercedes, ça sera la dernière fois avant de quitter la catégorie fin 2022, suivant l'exemple de BMW et Audi fin 2021.

McLaren a signé l'an dernier une option pour potentiellement rejoindre le championnat en 2023.

