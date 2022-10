Patron du groupe Laiterie des Ardennes et de sa filiale opérationnelle Solarec, Louis Ska dirige un acteur fort et innovant de l'industrie de l'agroalimentaire, également très fier de son ancrage local.

Arrivé il y a tout juste quatre ans sur le vaste site qui longe la N89 à Recogne, près de Libramont, Louis Ska dirige la Laiterie des Ardennes et sa filiale industrielle et commerciale Solarec. Une entreprise pas comme les autres. Méconnue du grand public, la coopérative ardennaise occupe pourtant le statut de premier acteur de la transformation du lait en Belgique, récoltant plus de 1,2 milliard de litres de lait par an auprès de plus de 2.000 producteurs coopérateurs éparpillés dans les 10 provinces du royaume. Ensemble, Laiterie des Ardennes et Solarec emploient 520 personnes, transforment 1,55 milliard de litres de lait et exportent leurs produits (poudre de lait, crème, beurre, etc.) dans plus de 80 pays. Quant au chiffre d'affaires, il est en passe de franchir la barre du milliard d'euros.

Mais au-delà des chiffres, Louis Ska tient d'abord à ce que le groupe qu'il chapeaute remplisse bien sa mission. Une mission qui, comme souligné dans ses engagements, est de "travailler dur tous les jours pour apporter une meilleure vie aux producteurs". En clair, "nous ne travaillons pas pour un fonds de pension américain que nous ne connaissons pas", avance fièrement ce fils d'agriculteurs 100% belge. Lequel a fait toute sa carrière dans l'industrie du lait, notamment chez Savencia (Caprice des Dieux, Chaumes, etc.), groupe familial français propriétaire de la société Corman (Carlsbourg, Balade), sans oublier un premier passage à la Laiterie des Ardennes entre 2000 et 2008.

C.V. 49 ans, né à Frameries

1996 : ingénieur chimiste (UCLouvain) et formations complémentaires (London Business School).

: ingénieur chimiste (UCLouvain) et formations complémentaires (London Business School). 1996 - 2000 : coopérative laitière de Chéoux

: coopérative laitière de Chéoux 2000 - 2008 : premier passage au groupe Laiterie des Ardennes

: premier passage au groupe Laiterie des Ardennes 2008 - 2011 : directeur d'usine du groupe Savencia en France

: directeur d'usine du groupe Savencia en France 2011 - 2013 : directeur des Fromagers de Thiérache (Savencia)

: directeur des Fromagers de Thiérache (Savencia) 2013 - 2018 : DG de Corman, filiale belge de Savencia

: DG de Corman, filiale belge de Savencia Depuis 2019 : directeur général de Solarec et de Laiterie des Ardennes

: directeur général de Solarec et de Laiterie des Ardennes Pratique le VTT

Importante diversification

Première entreprise laitière belge, Solarec s'est engagée, depuis le retour de Louis Ska à sa tête en 2019, dans un ambitieux programme d'investissement de 129 millions d'euros sur trois ans avec un triple objectif: augmenter sa taille, se diversifier pour se désensibiliser de la volatilité de ses métiers historiques et enfin créer de la valeur ajoutée. En effet, "les coopératives laitières sont souvent, et à juste titre, critiquées pour apporter trop peu de valeur ajoutée au lait qu'elles récoltent et laissent cela aux entreprises privées notamment.", selon Louis Ska.

Alors que le core business de Solarec est très majoritairement B to B, l'entreprise renforce désormais ce positionnement avec de la mozzarella produite à Baudour dans une toute nouvelle fromagerie de plus de 14.000 m2 qui abrite le plus long coagulateur en continu du monde. "Il fallait l'audace d'une coopérative couplée au bon sens paysan pour se lancer dans un tel défi", souligne Louis Ska. En outre, pour capter de la valeur ajoutée, Solarec a investi dans une ligne de beurre destiné aux artisans de la viennoiserie.

Ces deux nouveautés viennent enrichir la gamme commerciale et ajouter des sources de revenus complémentaires. But? Pouvoir continuer à offrir une rémunération parmi les meilleures aux producteurs tout en offrant des produits laitiers transformés de qualité à prix compétitif aux clients (industriels, artisans et consommateurs directs) et ce grâce à une parfaite et essentielle maîtrise des coûts.

Propre marque

Connaissant donc depuis le retour de Louis Ska une accélération stratégique et un développement important, l'entreprise dispose même d'une marque de lait propre: Laiterie des Ardennes, avec son produit phare Le Véritable lait d'Ardenne. "Le seul lait 100% belge et 100% équitable", lance Louis Ska qui le présente comme une fierté des producteurs de lait. "Nous ne sommes que les dépositaires de leurs actifs et je veux toujours mériter leur confiance", dit-il avant d'ajouter: "Le succès d'une entreprise est souvent le résultat d'une bonne idée, d'un bon moyen de financement mais aussi et surtout d'un bon modèle d'exécution. Pour cela, il faut des personnes passionnées, et pas des ressources humaines (!), qui remplissent leur rôle, et mériter également leur confiance. Il est important de se soucier de leur bien-être. Je ne peux pas être satisfait du succès de l'entreprise si ceux qui y contribuent rencontrent des difficultés, à cause de la crise de l'énergie par exemple."

Est-ce donc cela, un bon manager: quelqu'un qui est d'abord à l'écoute de son personnel? Oui, répond Louis Ska. "Un bon manager, c'est bien sûr quelqu'un qui a une vision mais qui est aussi proche de ses collaborateurs et qui sait bien s'entourer. Pour ma part, j'ai besoin de contrepoids autour de moi. J'aime être challengé en permanence. Car il faut être attentif aux courtisans", conclut-il.

Comment gère-t-il la facture d'énergie? "Il y a quelques années, nous avons pris la décision de couvrir nos besoins en énergie, en particulier en gaz dont notre filiale Solarec est un très gros consommateur. Une décision qui s'avère aujourd'hui être déterminante. Sans cette couverture, notre facture de gaz nous aurait coûté au plus fort de la crise six millions d'euros de plus par mois. Grâce à une politique prudente à long terme de nos achats, nous sommes couverts pour le futur." "Pour le personnel, nous avons octroyé une augmentation de 70% du remboursement des frais kilométriques pour venir travailler. C'est quelque chose que nous avions mis en place au printemps pour six mois et que nous prolongeons durant les prochains mois d'hiver."

