Louer une Tesla en deux clics à Bruxelles, c'est désormais possible

A Bruxelles, un nouvel acteur ambitionne de révolutionner la location de voitures. Ufodrive, une start-up basée au Grand-Duché de Luxembourg, propose depuis le début du mois d'octobre une dizaine de Tesla Model S dans le parking VIP de l'aéroport de Bruxelles. " Nous avons loué beaucoup de véhicules dans le cadre de nos activités professionnelles, pendant des années, explique Renaud Marquet. Cela n'a jamais été une expérience plaisante. " Le cofondateur d'Ufodrive pointe du doigt la paperasse à remplir, l'attente au guichet, l'emplacement de la voiture de location qui n'est pas toujours bien indiqué, etc. " Nous avons listé tous les problèmes que nous rencontrions pour apporter une solution innovante à chacun d'entre eux ", poursuit-il. La start-up a en effet digitalisé l'ensemble du processus. Disponible sur iOS et sur Android, une application pour smartphone permet de s'inscrire, de réserver et de payer la location. Offre de lancement : comptez 159 euros pour le premier jour, un tarif dégressif si on allonge la durée de la location. Aussi disponible à l'aéroport de Luxembourg, où une journée en Tesla Model S vous coûtera un peu plus cher, 179 euros. Pour ces prix, tout est inclus : location, assurance, assistance, recharge d'électricité. Contrairement aux offres classiques, il n'y a pas à ce jour d'options ou d'assurances supplémentaires qui augmentent le coût.

