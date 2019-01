Londres assure rester "attractif" pour les investisseurs malgré l'incertitude autour du Brexit

Minimisant l'impact des déménagements des sièges européens de Sony et Dyson, aujourd'hui installés à Londres, M. Fox a cité une étude du cabinet Deloitte selon laquelle la Grande-Bretagne avait attiré plus d'investissements étrangers que la France et l'Allemagne réunies depuis le vote pour son départ de l'Union européenne en 2016.

"Le Royaume-Uni reste donc ouvert aux affaires et demeure une destination attractive pour les investissements directs étrangers -- même pendant cette période d'incertitudes autour du Brexit", a-t-il insisté, interrogé par l'AFP en marge du Forum économique mondial.

Et face à la perspective d'une rupture sans accord avec l'UE en mars, le ministre britannique a fait part de son intention de conclure prochainement plusieurs accords bilatéraux avec des partenaires commerciaux non européens, afin d'assurer une transition sans heurt.

M. Fox a par ailleurs salué une proposition de la Pologne qui pourrait éventuellement régler le problème de la frontière irlandaise, sur lequel achoppe encore l'accord de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Le ministre polonais des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz a suggéré cette semaine d'accorder un délai de cinq ans aux Britanniques sur le "filet de sécurité" irlandais - censé éviter le retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique voisine d'Irlande du Nord - pour permettre un "déblocage" des négociations entre Londres et Bruxelles.

"Ce serait bien sûr moins avantageux pour l'Irlande qu'une période de transition indéfinie, mais beaucoup plus avantageux qu'une absence d'accord", a déclaré M. Czaputowicz au journal Rzeczpospolita.

Liam Fox a salué cette proposition "constructive".

"La première ministre (Theresa May) a clairement indiqué que nous accueillerions avec intérêt toute proposition nous permettant de régler la question du filet de sécurité" irlandais.