Pour les employés, c'est la rentrée. Rentrée hybride : semi-présentielle et semi-virtuelle mais rentrée quand même. Pour les jeunes qui entrent dans le monde du travail et qui lisent cette chronique, j'ai voulu partager le contenu d'un post que j'ai lu sur LinkedIn. Il s'agit d'un petit lexique " corporate ", un résumé de ce qu'il ne faut pas dire en entreprise et surtout de ce qu'il faudrait dire à la place.

Bref, c'est une sorte de "bréviaire" de la "novlangue" utilisée en entreprise. Bien entendu, les commentaires sont de mon crû et n'engagent que moi comme on dit dans ces cas-là. Allez hop, on y va : donc, dans une entreprise, le jeune qui démarre son premier boulot, doit garder à l'esprit qu'on ne dit pas "employé" mais "collaborateur" même si la collaboration est réduite à peau de chagrin et que vous êtes parfois prié d'exécuter les directives.

On ne dit pas "réfléchir" mais "brainstormer", c'est exactement la même chose, mais ça fait plus chic en anglais. C'est évident, mais vous ne proférerez jamais un mot impoli comme "chiant", vous lui substituerez le mot anglais "challenging". Motif ? Avouez que c'est mieux que de dire que vous êtes le "directeur du service merde" comme me le disait une amie qui a un humour très potache. Ne dites pas "le plus tôt possible", ça fait plouc, dites plutôt "asap". Normal, c'est plus court et ça fait branché.

Ne dites pas non plus que vous allez donner un "retour" à votre chef, parlez-lui de "feedback". Ben oui, j'insiste lourdement, l'anglais à la cote en entreprise. Et, svp, ne dites pas que vous "allez voir ensemble" je ne sais quel problème, dites que vous allez "debriefer" même si dans les mauvaises entreprises, l'un parle et l'autre est juste prié d'écouter. Dans le même registre, ne dites pas que "c'est la personne au-dessus de moi hiérarchiquement". D'abord, c'est trop long, dites que c'est votre "N+1", c'est plus court aussi, mais n'oubliez jamais que votre N+1 n'est sans doute que le N-4 dans l'entreprise. Là encore, ne dites surtout pas que "vous faites le boulot de quelqu'un d'autre", c'est pas bon ça, ça fait revendicatif ! Dites plutôt que "vous êtes une force de proposition" ça sonne mieux aux oreilles de la direction. Ne dites pas non plus "je fais ce qu'on me dit", non, vous avez tout faux.

Optez pour un "j'applique le process", oui, je sais, c'est tout aussi peu engageant mais ça fait plus professionnel. Jeunes gens, jeunes filles, ne dites jamais que "c'est le bordel", pas bon ça. Dites "qu'il n'y a pas de journée type", c'est plus hypocrite mais ça ne froisse personne.

Dans la même veine, il est déconseillé de dire "j'ai des tâches qui n'ont rien à voir avec mon poste", soyez plus subtil, dites plutôt "les tâches sont variées, on ne s'ennuie jamais", ça c'est de la langue de coton. Sa particularité ? C'est encore mieux que la langue de bois des politiques car sur le bois, chacun le sait, on se cogne. Vous me suivez toujours ? Alors, bien entendu, en tant que jeune cadre, vous "n'êtes pas concentré", c'est trop plat comme expression, dites que vous êtes "focus" comme un laser j'ai envie d'ajouter.

Bien entendu, dans la novlangue des entreprises, on ne dit pas "il a été licencié", mais "il a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière". Exactement comme aujourd'hui lorsque quelqu'un décède, on ne dit plus qu'il est mort mais qu'il est parti. Personne ne sait où il est parti, mais vous l'avez remarqué, plus personne n'ose prononcer le mot mort.

Et si jamais cette chronique en forme de clin d'oeil, vous a déçu, surtout, n'utilisez pas le mode "décevant", mais dites qu'elle est "en-dessous des attentes", normal, votre plumitif préféré a aussi sa fierté. Allez, j'espère vous avoir fait sourire avec ce vocabulaire propre aux entreprises. Ah oui, dernier point, si vous estimez qu'il y a "des choses qui ne vont pas au sein de votre magazine Trends-tendances", j'attends vos suggestions mais, svp, parlez-moi plutôt "d'axes d'amélioration".

