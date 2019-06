opinion

"Les zombies sont nocifs pour l'économie"

Des nouvelles euphoriques sur la diminution du nombre de faillites pleuvent chaque mois. De 14.000 par an il y a cinq ans, les faillites sont retombées à 10.000 par an aujourd'hui. Formidable, s'exclament les politiques et les commentateurs en choeur. Oui mais ... " tout ce qui brille n'est pas or ", comme dit la sagesse populaire.