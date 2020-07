L'appel à candidatures pour la deuxième édition des Trends Sales & Marketing Awards est lancé. Objectif : récompenser les professionnels les plus innovants dans le domaine de la vente et du marketing.

Forts du succès de la première édition des Trends Sales & Marketing Awards (TSMA) lancée l'année dernière, les magazines Trends et Trends-Tendances remettent le couvert le 17 novembre prochain. L'événement entend honorer les acteurs les plus audacieux dans le domaine de la vente et du marketing, tant au nord qu'au sud du pays, à la fois dans les secteurs B to B ( business to business) et B to C ( business to consumer).

Organisés avec le soutien logistique de la société de conseil Minds & More, les TSMA se distinguent des autres récompenses professionnelles du marché par leur volonté délibérée de décloisonner les départements Sales et Marketing dans un monde entrepreneurial qui observe lui-même cette tendance de fond. La crise du Covid-19 a en effet révélé que ces deux pôles seront plus que jamais connectés pour préserver les bénéfices et relancer les ventes des entreprises, en utilisant les mêmes outils et les mêmes analyses.

" Les Trends Sales & Marketing Awards ont énormément de sens, surtout dans un contexte qui oblige le marketer à rationaliser de plus en plus son approche en rapport avec les sales, témoigne Kim Beyns, COO de NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie FM...) et premier lauréat francophone des TSMA en catégorie B to C. En radio, notre spécificité consiste à convaincre deux types de clients - les auditeurs et les annonceurs - et mon rôle de COO symbolise justement ce mix devenu nécessaire entre les ventes et le marketing pour atteindre les objectifs fixés. J'ai été très heureux de gagner ce prix l'année dernière et cela m'a même valu les félicitations de la concurrence ! "

Un jury d'experts

Honoré par les membres du jury pour " son audace et son travail de longue haleine ", Kim Beyns a partagé le podium des premiers Trends Sales & Marketing Awards avec Ronald Gobert, administrateur délégué du Groupe Gobert, qui a décroché le prix francophone en catégorie B to B. Pour le nord du pays, ce sont Bart Temmerman, directeur de l'ASBL Publiq, et Stijn Vander Plaetse, vice-president sales & channel chez Telenet Business, qui ont remporté le trophée TSMA, respectivement en catégories B to B et B to C.

Composé de plusieurs patrons, professeurs et experts dans les domaines de la vente et du marketing, le jury des Trends Sales & Marketing Awards est présidé par Marleen Vaesen, CEO de la marque de lingerie Van de Velde, pour la catégorie B to C, et par Peter Vandekerckhove, ancien CEO de la banque luxembourgeoise KBL, pour la catégorie B to B. Ensemble, les membres du jury décortiquent les stratégies audacieuses mises en place par les différents candidats pour distinguer leur entreprise de la concurrence, tout en se portant garant d'une sélection neutre et indépendante des nominés et des gagnants.

© pg

Toujours plus haut

Pour lancer l'appel à candidatures de la deuxième édition des Trends Sales & Marketing Awards, les magazines Trends et Trends-Tendances ont choisi l'aigle à tête blanche comme symbole de l'événement et de sa communication. Incarnant les notions de hauteur, de rapidité, de force et d'agilité, le rapace reflète en effet les qualités requises chez les professionnels de la vente et du marketing pour porter leur entreprise vers les sommets.

Les cadres qui se sont illustrés ces derniers mois avec un processus commercial innovant ou une stratégie marketing disruptive ayant révélé leur marque ou leur entreprise sont désormais invités à poser leur candidature sur le site www.tsma.be jusqu'au 27 septembre inclus. Trois nominés seront retenus dans chaque catégorie et viendront ensuite défendre leur dossier devant le jury, avant la proclamation finale des gagnants prévue lors d'un grand événement festif à Bruxelles le 17 novembre. Si le coronavirus devait malgré tout venir jouer encore les trouble-fêtes à l'automne, les Trends Sales & Marketing Awards prendraient alors la forme d'une remise de prix virtuelle diffusée en streaming.

