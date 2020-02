Les Trends Gazelles Ambassadrices 2020 pour Bruxelles sont...

Maisons Compère, Nalys et Hudson Benelux! C'est à Bruxelles et plus précisément dans l'Auditorium de Orange que Trends-Tendances a mis ce mercredi soir à l'honneur les Trends Gazelles nominées pour la région de Bruxelles.

Ivan De Witte © Th. De Boever