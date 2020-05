En deux ans, le nombre de travailleurs avec une plus grande flexibilité en matière de choix pour leurs avantages extralégaux a doublé, rapporte jeudi SD Worx. Les options les plus populaires sont toujours des jours de vacances, une épargne-pension individuelle et la voiture de société.

Le nombre des travailleurs qui ont pu composer eux-mêmes leur enveloppe salariale est passé de 12.953 en 2017 à 31.000 l'an dernier. "En moyenne, les collaborateurs disposent d'un budget à la carte d'environ 6.215 euros", un montant similaire à celui de l'année précédente.

Le choix des jours de congé supplémentaires connait la plus forte hausse. Près de sept travailleurs sur 10 ont opté pour cette forme d'avantage en 2019.

Mais les assurances santé complémentaires comptent également parmi les avantages qui présentent une forte augmentation. "Si les travailleurs peuvent choisir, ils privilégient une meilleure sécurité financière et un soutien supplémentaire pour leur famille et leur santé", relève SD Worx. Vingt-deux pour cent des travailleurs choisissent d'ailleurs une assurance santé complémentaire (dentaire, oculaire, soins ambulatoires...) ou/et une assurance hospitalisation pour les membres de la famille.

Et si la voiture reste dans le top 3, elle perd un peu de terrain au profit du vélo. "Un travailleur sur 10 opte pour le vélo, qui fait ainsi son entrée dans le top 10 pour la première fois", note le prestataire de services.

L'enquête de SD Worx a été menée auprès de 2.500 travailleurs. Elle révèle notamment que 56% d'entre eux préfèrent cette approche flexible. "Les personnes qui bénéficient d'une rémunération flexible ont également un degré plus élevé de confiance dans le management, de satisfaction générale et d'engagement dans leur entreprise", note-t-on encore. "Dans la guerre des talents, c'est donc un outil innovateur pour motiver les collaborateurs, les retenir et attirer les talents rares. Pour les employeurs qui veulent commencer avec la rémunération flexible, ces chiffres donnent une meilleure compréhension des principales tendances auxquelles ils peuvent s'attendre", conclut Aurélie Vanham, senior consultant chez SD Worx.

