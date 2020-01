L'association des tour-opérateurs belges (ABTO) a annoncé jeudi que ses membres annulaient leurs voyages vers la Chine, où l'épidémie de coronavirus a déjà provoqué la mort d'au moins 170 personnes.

C'est actuellement la saison basse pour ce qui est des voyages, et pour les membres de l'ABTO, la plupart des voyages en Chine ne sont pas programmés avant les vacances de Pâques, indique-t-elle dans un communiqué.

"Nous suivons de près les développements (...) et nos membres adaptent leurs programmes aux conseils de voyage des Affaires étrangères", explique Luc Coussement, président du conseil d'administration de l'ABTO. Pour l'instant, l'avis des Affaires étrangères déconseille les voyages non-essentiels vers l'Empire du Milieu.

"Nos membres prendront personnellement contact avec les clients concernés pour convenir ensemble d'une alternative appropriée", poursuit M. Coussement. "Les voyageurs qui ont déjà réservé leur voyage en Chine peuvent adresser directement leurs questions à leur agence ou organisateur de voyage. Nous continuons à suivre la situation de près et à évaluer les éventuelles conséquences pour d'autres destinations."

C'est actuellement la saison basse pour ce qui est des voyages, et pour les membres de l'ABTO, la plupart des voyages en Chine ne sont pas programmés avant les vacances de Pâques, indique-t-elle dans un communiqué. "Nous suivons de près les développements (...) et nos membres adaptent leurs programmes aux conseils de voyage des Affaires étrangères", explique Luc Coussement, président du conseil d'administration de l'ABTO. Pour l'instant, l'avis des Affaires étrangères déconseille les voyages non-essentiels vers l'Empire du Milieu. "Nos membres prendront personnellement contact avec les clients concernés pour convenir ensemble d'une alternative appropriée", poursuit M. Coussement. "Les voyageurs qui ont déjà réservé leur voyage en Chine peuvent adresser directement leurs questions à leur agence ou organisateur de voyage. Nous continuons à suivre la situation de près et à évaluer les éventuelles conséquences pour d'autres destinations."