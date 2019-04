La vie privée et la vie professionnelle fonctionnent selon le principe des vases communicants. Chaque heure passée avec vos enfants signifie une heure en moins à répondre à vos e-mails. Où tracer la frontière ?

Répondre à vos e-mails avec un bébé sur les genoux n'est pas la meilleure façon de passer du temps en famille et augmente le pourcentage d'erreurs dans vos messages. Chaque heure de plus dans un avion est une heure de moins à la maison. Mais la logique temporelle n'apporte aucune réponse sur le plan psychologique. Il vaut peut-être mieux passer moins de temps chez soi mais privilégier les moments de qualité quand on y est. Une étude récente ne laisse planer aucun doute à ce sujet : la variable économico-rationnelle constitue la principale source de problèmes. Compter le nombre d'heures dédiées à l'un ou l'autre système (travail ou famille) permet de mesurer à quel point le risque de problèmes est grand. Les conséquences négatives d'une mauvaise gestion des conflits travail-famille sont considérables. Dans les cas les plus sérieux, on rapporte une plus grande insatisfaction, des plaintes d'ordre psychique, des troubles cardiovasculaires et des problèmes d'insomnie.

