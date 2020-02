Les quatre premières caisses d'asperges de la saison ont été vendues lundi, lors d'une vente aux enchères à la criée de Wavre-Sainte-Catherine, a annoncé lundi la criée coopérative de fruits et légumes BelOrta dans un communiqué de presse.

La vente aux enchères a rapporté un chèque de 5.000 euros à l'ASBL Prinses Harte. Cette ASBL veille à rendre les séjours hospitaliers des enfants plus agréables grâce à des colis thématiques "chevaliers et princesses".

C'est une certaine Marja van Dessel (Den Boschkant), active à Vremde (province d'Anvers), qui a livré les premières asperges.

Selon Jo Lambrechts, responsable commercial de BelOrta, près de 20 kg d'asperges ont été vendues aux enchères. "La vente aux enchères des asperges primeur a lieu environ au même moment que l'année passée et concerne des asperges cultivées sous serre." Elles seront suivies des asperges qui poussent sous tunnel puis de celles cultivées en plein air.

"L'approvisionnement en asperges sera encore limité durant les prochaines semaines et ne commencera à augmenter qu'à partir du mois de mars. Avril, mai et juin sont les meilleurs mois. Tout comme les années passées, nous nous attendons à ce qu'environ 3 millions de kilogrammes d'asperges passent par notre criée", ajoute Jo Lambrecht.

