La plateforme en ligne noustravaillons.be recense 300.000 entreprises belges encore actives durant cette période de crise liée au coronavirus, indique vendredi FCR Media, l'entreprise responsable du site pagesdor.be, qui a développé la plateforme.

"Les consommateurs peuvent ainsi rapidement trouver une entreprise locale qui travaille encore ou qui fournit un service adapté pendant la crise du Covid-19. Les entrepreneurs et les consommateurs peuvent également indiquer eux-mêmes quelles entreprises sont ouvertes, fermées ou offrent un service adapté", explique-t-on.

noustravaillons.be est une exportation de la base de données pagesdor.be, dans laquelle sont rassemblées des entreprises, allant des plombiers aux kiosques à journaux, et leurs services adaptés en cette période de confinement. Au total, plus de 300.000 entreprises sont concernées. Comme pour pagesdor.be, un utilisateur peut rechercher une catégorie ou un nom d'entreprise par commune. Sur le site web, un commerçant ou entrepreneur local peut lui-même indiquer qu'il est également actif pendant la crise du coronavirus.

