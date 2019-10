Les organisations patronales belges lancent un appel pour éviter un "no deal"

A l'occasion du Conseil européen des 17 et 18 octobre et à quelques semaines de la date du Brexit, les organisations patronales belges relancent un appel pour éviter un "no deal", soit un Brexit sans accord, indiquent dans un communiqué jeudi la FEB, l'UWE, le Voka et le Beci.

© GettyImages