La quatrième édition du baromètre des exportateurs indique une réelle implication des entreprises en faveur du climat. Plus de quatre-vingts pour cent d'entre elles invitent les gouvernements à agir "même si cela impacte leur business".

Ce n'est plus une prise de conscience, c'est une conviction : 90% des dirigeants d'entreprise belges affirment que les entreprises doivent agir contre les changements climatiques, sans attendre d'y être éventuellement contraintes par des décisions gouvernementales. Ils estiment également, avec la même quasi-unanimité, que les entreprises doivent désormais prendre leurs décisions et options stratégiques "en tenant compte des risques climatiques". Le quatrième baromètre des exportateurs, réalisé par Credendo et "Trends-Tendances", indique clairement que le climato-scepticisme n'a pas ou plus sa place dans le monde économique. "Je suis réjouie de voir le volontarisme de nos entreprises", déclare Bénédicte Wilders, conseillère en stratégie internationale chez Hub Brussels.

...