Chaque année, des entrepreneurs belges tentent le rêve américain. BelCham (Belgian-American Chamber of Commerce), qui fêtait tout récemment ses 100 ans en grande pompe, est là pour les accompagner. Nous y étions.

Il fut un temps où partir à New York vous donnait une idée du futur et cela vous prodiguait de l'énergie. Dès la sortie de l'aéroport JFK, la congestion automobile permanente nous fait déchanter. Alors qu'Hong Kong possède une liaison rapide en train vers le centre-ville, New York continue de vous infliger un interminable trajet jusqu'à Manhattan. L'état des infrastructures publiques (comme celui du métro) n'est pas digne d'une cité internationale et contraste avec l'opulence de certains immeubles aux prix stratosphériques dans un pays qui crée chaque jour plus d'inégalités.

...