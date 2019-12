Neuf employeurs belges sur dix prévoient de maintenir leurs effectifs au premier trimestre 2020. A peine 2% pensent à réduire leurs effectifs et 7% de les augmenter, indique mardi le nouveau Baromètre ManpowerGroup des perspectives d'emploi.

"Les employeurs belges devraient démarrer l'année 2020 avec prudence", selon Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. "Même si la prévision nette d'emploi se maintient au même niveau que lors du trimestre précédent, les résultats de notre enquête montrent que la confiance des employeurs s'affaiblit dans la plupart des secteurs sondés et dans les entreprises de toute taille.

L'incertitude qui règne au niveau économique ou politique - notamment dans le contexte du Brexit - explique ces tensions et laisse présager des mois plus difficiles sur le marché de l'emploi. Les chiffres des derniers mois du secteur de l'intérim confirment cette tendance.

Néanmoins, la demande reste importante pour de nombreux profils en pénurie", a-t-il expliqué. Les perspectives d'emploi pour le prochain trimestre sont positives dans les trois régions du pays. ManpowerGroup s'attend à ce que l'emploi progresse plus nettement à Bruxelles (+8%) qu'en Flandre (+5%) et en Wallonie (+3%). De nouveaux emplois devraient être créés dans neuf secteurs sur dix. Ce sont les employeurs des secteurs de la construction (+11%), de l'agriculture et de la pêche (+10%) et de l'électricité, gaz et eau (+10%) qui se montrent les plus confiants. Le recrutement devrait être modéré dans le commerce de gros et de détail (+8%), ainsi que dans l'horeca (+7%) et la finance, l'immobilier et les services aux entreprises (+7%).