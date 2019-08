Utilisée par des dizaines de millions de personnes dans le monde, l'application Tinder a révolutionné le marché de la rencontre. Mais le fonctionnement de son algorithme de recommandation révèle des dessous peu reluisants.

Plus de 18.000 matchs par minute. C'est l'incroyable rythme sur lequel tourne actuellement l'application Tinder. Un match est une sorte de rencontre numérique, qui survient lorsque deux utilisateurs de la célèbre plateforme mobile indiquent chacun de leur côté que le profil de l'autre leur plaît. C'est potentiellement le début d'une conversation en ligne, qui peut déboucher sur une rencontre en chair et en os... et plus si affinités.

...