Rien que pour le quatrième trimestre de l'an dernier, ils étaient 31.478.199 à s'être rendus dans ces centres, soit une hausse de 2,33%, après des baisses accusées aux deuxième et troisième trimestres.

Le BLSC regroupe les plus importants propriétaires/investisseurs et managers des centres commerciaux et retail parks en Belgique et au Grand-Duché, en ce compris Docks Bruxsel, l'Esplanade à Louvain-La-Neuve, Les Grands Prés à Mons ou encore la Médiacité à Liège.