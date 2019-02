Les "call centers" belges sont-ils menacés?

Le mois dernier, le plan de restructuration de Proximus était révélé au grand jour. L'entreprise veut économiser 240 millions d'euros d'ici 2022. Elle compte le faire en sabrant dans l'emploi (1.900 départs pour 1.250 embauches), mais aussi en faisant pression sur ses sous-traitants. Les call centers sont dans le viseur, comme en témoigne le communiqué de l'opérateur : " Proximus souhaite réduire ses coûts auprès de ses partenaires externes et demandera entre autres à ses centres d'appels externes d'évoluer vers d'autres modèles opérationnels économiquement efficaces via le nearshoring et l' offshoring. " Ces anglicismes désignent des procédés de délocalisation vers des pays étrangers proches ( nearshoring) ou plus lointains ( offshoring).

...