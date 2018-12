L'an dernier, les Belges ont exporté 15,8 millions d'hectolitres de jus de houblon, devançant de peu les Allemands (15,75 millions d'hl) et de nettement plus les Néerlandais (14,14 millions d'hl). Un an plus tôt, la Belgique s'était classée, comme en 2015, à la troisième place, à 2,4 millions d'hectolitres sous l'Allemagne et à 0,39 million d'hl des Pays-Bas.

Belga