Quelque 61% des Belges effectuent des achats en ligne, selon des statistiques de 2018 publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique européen, à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday. La moyenne européenne des personnes âgées entre 16 et 74 ans est, elle, de 60%, alors qu'elle était de 32% en 2008.

La moyenne belge était encore de 21% en 2008. Les Belges commandent surtout des vêtements ou affaires de sport (54%), des billets d'avions et de train ou des logements pour les vacances (41%) ou des tickets pour des événements comme des concerts (35%).

Les Danois (84%), les Britanniques (83%) et les Néerlandais (80%) sont les plus friands de l'e-commerce, devant la Suède (78%) et l'Allemagne (77%).

Bien que les hommes aient tendance à consommer un peu plus sur Internet que les femmes, la part des achats a augmenté davantage chez les femmes au cours des dix dernières années (de 30% en 2008 à 59% en 2018) que chez les hommes (de 35% en 2008 à 61% en 2018). Lorsque l'on examine la hausse dans les catégories d'âges, ce sont surtout les jeunes internautes âgés de 16 à 24 ans (de 40% en 2008 à 72% en 2018) et les 25 à 34 ans (de 46% en 2008 à 78% en 2018) qui se distinguent.