Gros changement dans le monde de l'assistance automobile en Belgique: le groupe Touring va céder Touring S.A. à l'assureur AG (groupe Ageas).

Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. Cette opération fait suite à une collaboration lancée en 2019 entre AG et Touring S.A., notamment à travers la prestation d'un service d'assistance pour le compte d'AG. En outre, AG et Touring sont actionnaires, avec BNP Paribas Fortis, d'une jeune entreprise, Optimile, qui fournit des services d'accès à des bornes de recharge. Après examen de l'opération par les autorités de la concurrence, l'actionnariat de Touring S.A. sera réparti entre AG pour 75% et la banque BNP Paribas Fortis pour le solde. Les titres étaient jusqu'ici détenus par l'ASBL Touring Club Royal de Belgique, à la fois association de défense des automobilistes et entité faîtière du groupe Touring (qui affiche un chiffre d'affaires consolidé de 200 millions et occupe 1.200 personnes). Conséquence de l'opération avec AG, elle va transférer ses activités commerciales et d'assistance, avec le personnel afférent, à Touring S.A. L'association compte 300.000 membres (tout preneur d'assurance devient automatiquement membre de l'ASBL) et poursuivra son chemin de manière indépendante, lestée du montant de la transaction, et avec une équipe d'une petite dizaine de personnes. Elle continuera d'exercer un "rôle de voix indépendante en tant que représentante de l'usager de la route au sens large" et sera toujours présidée par Thierry Willemarck. Beaucoup d'acteurs du monde de l'assistance ont déjà été absorbés par des groupes financiers: "VAB appartient au groupe KBC", relève Joost Kaesemans, porte-parole du groupe Touring ; Europe Assistance est contrôlé par l'assureur Generali. Mais ces acteurs gardent une marque distincte. Il en ira de même pour Touring S.A. qui restera une entité séparée au sein du groupe AG. Touring est spécialisée dans le dépannage en Belgique (voiture, moto, vélo) et l'assistance pour les voyages internationaux. Le groupe a intégré aussi la réparation de pare-brise, possède des centres de contrôle technique et d'examen de conduite. Toutes ces activités sont incluses dans la transaction.