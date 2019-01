Les applications mobiles de paiement Bancontact et Payconiq fusionnent

Les applications mobiles de paiement Payconiq et Bancontact fusionnent pour devenir Payconiq by Bancontact, ont-elles annoncé mercredi. La nouvelle solution permet de payer de façon mobile partout où cela était déjà possible avec ces deux services. Elle est soutenue par 20 banques et peut être utilisée dans 290.000 points de paiement en Belgique.