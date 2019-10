Légère hausse de fréquentation des centres commerciaux au troisième trimestre

Les 23 plus importants centres commerciaux de Belgique ont attiré 28.611.934 visiteurs au troisième trimestre 2019, soit une très légère hausse de 0,14 % par rapport au troisième trimestre de 2018, a indiqué lundi la fédération sectorielle BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) par communiqué.

Pour les trois premiers trimestres de 2019, le nombre de visiteurs de ces centres était de 84.934.633, soit une baisse de -1.11% par rapport à la même période de 2018. Le BLSC regroupe les plus importants propriétaires/investisseurs et managers des centres commerciaux et retail parks en Belgique et au Grand-Duché, en ce compris Docks Bruxsel, l'Esplanade à Louvain-La-Neuve, Les Grands Prés à Mons ou encore la Médiacité à Liège.