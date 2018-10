LeasePlan annule son introduction en bourse à Bruxelles et Amsterdam

LeasePlan avait annoncé la semaine dernière son introduction en bourse à Amsterdam et Bruxelles. Elle aurait dû intervenir dans "les prochaines semaines". L'objectif était de proposer uniquement des actions existantes, aussi bien à des investisseurs particuliers qu'institutionnels. L'actionnaire de LeasePlan est Lincoln Financing. La société de leasing est l'une des plus importantes du monde avec un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards d'euros et 1,8 million de voitures dans plus de 30 pays.