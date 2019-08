Plusieurs sociétés créancières ont demandé mardi matin que le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon déclare la faillite des sociétés du groupe Carimat (Wauthier-Braine), à savoir Carimat Matériaux, Carimat Préfab et une société soeur UTMS SA. Les avocats des sociétés ont indiqué au tribunal que Carimat leur avait fait savoir qu'il n'enverrait pas d'avocat à l'audience, l'intention étant de faire aveu de faillite dans la journée. Le président a donc indiqué qu'il rendrait un jugement dans la journée pour nommer un curateur et un juge commissaire.

"C'est dommage que cela finisse comme ça, mais on a joué avec les pieds des créanciers. Via UTMS, Carimat affirmait qu'elle allait essayer de trouver du capital supplémentaire pour régler ses dettes et il y a eu beaucoup de promesses et d'engagements non tenus", commentait à la sortie de l'audience l'avocat d'une des sociétés demandant la mise en faillite du vendeur de matériaux de construction.

Les sociétés du groupe Carimat emploient une centaine de travailleurs dans le zoning de Wauthier-Braine (Braine-le-Château). Vendredi, le personnel avait été prié de ne pas venir travailler cette semaine, et était invité à une réunion d'information qui s'est tenue lundi à 17h00. Lors de cette assemblée, les représentants de la direction ont indiqué aux travailleurs que le bilan allait être déposé ce mardi au tribunal de l'entreprise.