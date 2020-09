IBA, spécialisé dans les solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, a indiqué vendredi que désormais plus de 100.000 patients dans le monde avaient été traités avec ses systèmes de protonthérapie. "Il s'agit d'une étape importante marquant un pas de plus dans la mission de l'entreprise de rendre la protonthérapie accessible à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier, en offrant aux professionnels de la santé les technologies les plus avancées et les plus performantes", a commenté la société néo-louvaniste.

"La protonthérapie est l'une des formes de traitement du cancer les plus prometteuses et est considérée comme la méthode de radiothérapie la plus avancée pour les traitements du cancer. Elle permet de cibler les tumeurs avec une meilleure précision, en minimisant l'exposition aux radiations des tissus sains environnants et améliore ainsi la qualité de vie des patients pendant et après le traitement."

"Alors que le nombre de patients traités par protonthérapie continue de croître, la reconnaissance de l'efficacité de cette technologie augmente également au sein de la communauté médicale. Un grand nombre d'études cliniques sont actuellement en cours et leurs résultats ont le potentiel de marquer le commencement d'une nouvelle ère pour le traitement par protonthérapie", se réjouissent les responsables d'IBA.

L'entreprise rappelle qu'elle a investi des ressources considérables dans la recherche et le développement de nouvelles approches pour minimiser le coût de la protonthérapie et la rendre plus accessible au maximum de patients atteints d'un cancer.

