La plupart des gérants de cafés et restaurants (85%) s'attendent à recevoir près de la moitié de clients en moins à la réouverture des établissements, selon une enquête menée par l'Université de Gand.

Ils s'attendent à ce que le gouvernement, qui doit bientôt s'exprimer sur le sujet, limite la capacité maximale d'accueil et que les clients tarderont à revenir. "Les clients sont impatients de retourner dans leurs restaurants et cafés préférés mais pour que leur retour soit sûr, ils souhaitent que l'horeca fasse des efforts", soulignent les chercheurs.

Lire aussi: Réouverture de l'horeca: les conditions à remplir pour les établissements

1.083 consommateurs et 307 restaurants et cafés ont participé à l'enquête. Les mesures évoquées comprennent la désinfection des mains, ainsi que celle des tables et des chaises après chaque visite, pas d'échange de menus et le respect de la distance d'un mètre et demi. Quelque 60% des clients disent qu'ils se rendront immédiatement dans ces établissements. Les autres 40% sont plus prudents et reporteront leur visite de plusieurs semaines.

Ils s'attendent à ce que le gouvernement, qui doit bientôt s'exprimer sur le sujet, limite la capacité maximale d'accueil et que les clients tarderont à revenir. "Les clients sont impatients de retourner dans leurs restaurants et cafés préférés mais pour que leur retour soit sûr, ils souhaitent que l'horeca fasse des efforts", soulignent les chercheurs. Lire aussi: Réouverture de l'horeca: les conditions à remplir pour les établissements 1.083 consommateurs et 307 restaurants et cafés ont participé à l'enquête. Les mesures évoquées comprennent la désinfection des mains, ainsi que celle des tables et des chaises après chaque visite, pas d'échange de menus et le respect de la distance d'un mètre et demi. Quelque 60% des clients disent qu'ils se rendront immédiatement dans ces établissements. Les autres 40% sont plus prudents et reporteront leur visite de plusieurs semaines.