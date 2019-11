Beaucoup de gens croient que le RER n'arrivera que dans 10 ans, lorsque les derniers travaux d'infrastructure seront réalisés vers Nivelles. Pourtant, il est déjà là. Il progresse doucement, sous le nom de " train S ". Mais ensuite, il devrait devenir bien plus qu'un train.

Depuis des mois, la SNCB intensifie les efforts pour vendre aux Bruxellois son train S, l'élément clef du projet RER. Pour augmenter la notoriété d'un service qui en manque beaucoup, des panneaux publicitaires ornent les avenues de la capitale, avec le slogan : " Le train S. Votre raccourci dans et autour de Bruxelles ". Les Bruxellois, les Brabançons et les navetteurs n'ont pas encore intégré qu'ils peuvent prendre le chemin de fer pour aller d'un point à l'autre de la capitale et de ses faubourgs (parfois en combinaison avec un métro, un bus, un tram, un vélo ou une trottinette) pour aller au travail ou à un rendez-vous. Pourtant, le service S semble attirer du monde : la SNCB annonce avoir transporté 44% de voyageurs en plus entre son lancement, en 2015, et 2018.

...