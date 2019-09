Le record de passagers accueillis en un jour battu cet été à Brussels Airport

Brussels Airport a accueilli plus de 5,3 millions de passagers pendant les deux mois d'été, dont plus de 2,6 millions en août, indique-t-il jeudi. Cela représente une hausse de de fréquentation de 2,6% par rapport à la même période un an plus tôt. Les voyageurs ont été très nombreux, tant en juillet qu'en août, avec un record historique de 98.076 personnes sur la seule journée du lundi 29 juillet.