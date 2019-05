"Le plus beau challenge en Belgique", estime le nouveau CEO de l'aéroport de Charleroi

Prendre les rênes de l'aéroport de Charleroi, c'est le "plus beau challenge qui existe en Belgique", estime le nouveau CEO de BSCA, Philippe Verdonck. L'ambition de l'Anversois de 54 ans est de poursuivre le développement de l'aéroport, notamment en y amenant des long-courriers le plus rapidement possible, mais tout en gardant un esprit "familial".

Philippe Verdonck, le nouveau CEO de l'aéroport de Charleroi © belgaimage