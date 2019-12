Le nombre de pubs anglais en augmentation pour la première fois depuis 10 ans

Après près de 10 ans de fermetures incessantes, le nombre de pubs a augmenté pour la première fois au Royaume-Uni cette année, indique mercredi l'Office national britannique des statistiques. Fin mars, le pays comptait 39.135 pubs, soit 320 de plus qu'un an plus tôt. Durant neuf ans, le nombre de pubs, établissements iconiques du Royaume-Uni, n'avait cessé de reculer.

