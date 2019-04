Le monde pas si vert des trottinettes électriques

Les trottinettes partagées en libre-service envahissent les capitales européennes. Si elles sont écologiques, leur courte durée de vie, de 1 à 6 mois selon un acteur du secteur, pose cependant la question de leur durabilité.

On les voit à tous les coins de rue, envahir les routes et les trottoirs de Bruxelles. Les trottinettes électriques sont LE moyen de transport tendance du moment. Les acteurs présents à Bruxelles se bousculent: Lime venu des Etats-Unis, Dott (France), Tier et Flash (Allemagne). Les précurseurs Troty et Bird ont eux disparu ou sont, du moins, en pause, sans plus d'explications.

...