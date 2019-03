Le manque de confiance des consommateurs plombe l'activité économique wallonne

Selon l'enquête que l'UWE mène chaque semestre auprès des chefs d'entreprise wallons, le ralentissement de l'activité ne s'est pas accentué durant les 6 derniers mois. La croissance wallonne devrait dès lors avoisiner les 1,5% en 2018, proche de celle de 2017. Au premier semestre 2019, par contre, les entrepreneurs wallons, tout comme leurs homologues belges et européens, s'attendent à une légère détérioration de leurs activités, avec une croissance à 1,1%, en raison notamment des guerres commerciales menées par les Etats-Unis et du ralentissement des économies allemandes et françaises.

En dépit d'une croissance de l'emploi et du revenu disponible, les ménages belges vont rester prudents dans leur consommation et les entrepreneurs n'augmenteront pas significativement leurs investissements, prévoit encore l'UWE selon laquelle le taux de croissance wallon reste "insuffisant" au vu des défis qui attendent la Région. "Le prochain gouvernement ainsi que les entreprises et les citoyens devront faire preuve de davantage d'audace et de persévérance pour donner à l'économie wallonne l'impulsion nécessaire à un réel décollage", conclut la fédération patronale