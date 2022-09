Des sociétés comme Apple et Amazon s'engagent dans le marché américain de la santé, et font bouger les lignes.

Petit à petit, le secteur américain de la santé, jusque-là assez morcelé entre pharmaciens, assureurs et dispensateurs de soin, se consolide. Apple comme Amazon prennent un solide pied sur le marché et font bouger les lignes. CVS, le leader américain des pharmacies drugstores tant en volume qu'en officines, est entré en négociations exclusives pour acquérir Signify Health, une société spécialisée dans les visites à domicile. Elle utilise de la technologie avancée pour aider les médecins, les compagnies d'assurance, les employeurs et les systèmes de santé comme Medicare (pour les personnes âgées) ou Medicaid (pour les moins favorisés) à gérer ces soins à domicile. Ce serait un sérieux ajout pour CVS qui, depuis sa reprise d'Aetna, la compagnie spécialisée dans l'assurance des soins médicaux, a vu son chiffre d'affaires et sa valorisation boursière faire un sérieux bond en avant (de 75 à 130 milliards de dollars à Wall Street). On parle ici d'une opération à 8 milliards de dollars. Il y a quelques semaines, CVS avait échoué à reprendre One Medical: le groupe avait été devancé par Amazon.