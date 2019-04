Xiaomi, le fabricant de smartphones chinois, débarque officiellement en Belgique et veut tailler des croupières aux trois grands qui se partagent le marché. Mais à l'inverse de Samsung ou d'Apple, le Xiaomi ne fait aucune publicité, n'est pas présent chez Media Markt et mise tout, ou presque, sur les ventes en ligne.

C'est une nouvelle marque chinoise qui a débarqué depuis peu en Belgique ; je parle ici de Xiaomi, le fabriquant de smartphones. En 2018, cette société chinoise a vendu 118 millions de smartphones dans le monde, et la Belgique est un de ses nouveaux terrains de jeu. L'objectif de Xiaomi est simple : venir briser un marché, partagé entre trois grands acteurs, à savoir le Sud-coréen Samsung, un autre Chinois Huawei et l'Américain Apple.

En ce qui concerne la stratégie de Xiaomi pour prendre des parts de marché à ces trois géants, là aussi, c'est assez classique : la société va se focaliser sur les prix les plus bas. Je vous donne un seul exemple, le Mi9, son smartphone haut de gamme, démarre à 449 euros, soit entre 200 et 300 euros de moins que les concurrents de type Samsung Galaxy S10 ou Huawei P30 ou encore l'iPhone X d'Apple.

En fait le Chinois Xiaomi fait exactement ce qu'a fait Huawei lorsqu'il est entré en Belgique, proposer des produits de qualité à des prix plus bas. Et une fois que le marché est pris, la firme a commencé à augmenter ses prix...

Mais la différence avec Xiaomi, c'est que cette firme chinoise mise tout sur les ventes en ligne ou presque. En clair, on peut commander ses produits sur des sites comme Bol.com ou Coolblue. Il est vrai qu'on peut trouver les smartphones Xiaomi chez Cora, mais en revanche, rien chez Media Markt, un acteur très important en Belgique pour écouler ce type de produit.

La question, c'est pourquoi ? Il semblerait selon le magazine Trends-tendances que c'est une question de sous, de marge à partager. En d'autres mots, Xiaomi, à l'inverse des autres fabricants de smartphones, ne travaille pas en direct avec les revendeurs. C'est un grossiste qui joue le rôle d'intermédiaire entre la marque et les magasins physiques. Or un magasin, ici Media Markt, veut s'assurer la marge la plus confortable possible sur la vente des smartphones, c'est de bonne guerre.

L'autre point noir du système de distribution de Xiaomi, c'est qu'il veut aussi se passer de l'aide des opérateurs télécoms. En Belgique, les boutiques Orange ou Proximus sont, par exemple, des portes d'entrée importantes pour les clients belges. Et les offres conjointes, genre abonnement mobile + smartphone, c'est quelque chose que les Belges adorent. Mais, toujours selon le magazine Trends-Tendances, Xiaomi ne pousse pas ce genre de deal avec les opérateurs.

En fait, ce que veut faire Xiaomi, c'est faire des économies d'intermédiaires, c'est un choix. Mais si vous n'avez pas de publicité dans les journaux, les magazines, pas de spot radio ou télé, le pari de détrôner les trois leaders du marché sera difficile à réaliser. Bref, le danger pour Xiaomi, c'est de se retrouver relégué en rayon à côté de marques comme LG, Sony, Nokia, Motorola, c'est-à-dire les marques qui ramassent les miettes laissées par les trois leader du marché des smartphones !