Les casinos de Macao ont enregistré en février un plongeon de presque 88% des revenus du jeu, en raison d'une longue période de fermeture imposée par les autorités pour endiguer l'épidémie de coronavirus, puis d'une désaffection des visiteurs chinois refroidis par les risques de contagion.

L'ex-colonie portugaise avait décidé le 4 février la fermeture de l'ensemble de ses célèbres casinos, véritables poumons économiques du territoire, ainsi que des bars et lieux de divertissements.

Leur réouverture avait été autorisée deux semaines plus tard alors qu'aucun nouveau cas de contamination n'avait été recensé sur le territoire durant cette période. Macao a enregistré jusqu'ici 10 cas d'infection au total, et aucun depuis un mois.

Pour autant, les touristes de Chine continentale, qui constituent la majeure partie des clients des casinos, continuent de déserter Macao, annulant tout voyage par crainte de la contagion.

Conséquence: les recettes brutes du jeu à Macao ont dégringolé de 87,8% sur un an en février, à 3,1 milliards de patacas (350 millions d'euros), selon le régulateur macanais du secteur.

Des analystes restaient cependant optimistes sur un probable rebond à moyen terme.

"Nous ne pensons pas que le coronavirus va étouffer de façon durable l'enthousiasme des joueurs, donc l'impact restera limité sur la capacité du secteur à générer des recettes", ont commenté des experts de JPMorgan & Chase dans une note citée par l'agence Bloomberg.

Pour autant, dans l'immédiat, le choc est rude: JPMorgan prévoit un repli de 24% des recettes brutes sur l'ensemble de l'année 2020, anticipant une nouvelle baisse de 35% des revenus au deuxième trimestre en raison d'une désaffection prolongée des visiteurs chinois.

Les autorités de Macao, un territoire chinois semi-autonome, ont enjoint les casinos à conserver leurs effectifs en dépit de la conjoncture, en évitant les licenciements. Employés et joueurs doivent porter des masques dans les enceintes des casinos.

L'économie de Macao dépend presque entièrement des casinos, qui enregistrent plus de recettes du jeu en une semaine que Las Vegas en un mois. Le secteur représente 80% des revenus du gouvernement.

