Le conflit entre Colruyt et trois grandes marques

Un conflit oppose l'alliance d'achat européenne Agecore (Colruyt) à Mars, Red Bull et Heineken, auxquels il est demandé un effort de 0,8% sur les conditions d'achat. En attendant, certaines références des marques concernées disparaissent progressivement en rayon, relaient le magazine spécialisé Gondola et les journaux De Standaard et Het Laatste Nieuws.