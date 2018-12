Le coaching assisté par le cheval : l'intelligence émotionnelle au coeur de l'entreprise

À la tête de CoCoReCo, on retrouve deux passionnés de stratégie d'entreprise, portés par l'envie de rendre leurs métiers plus éthiques et convaincus de la plus-value de la présence du cheval. "L'intelligence émotionnelle du cheval représente à mes yeux le meilleur des baromètres pour valider la cohésion et la motivation d'une équipe. Au niveau individuel aussi, le cheval permet de confronter mes clients, managers, entrepreneurs et travailleurs (l'animal ne fait pas de distinction), à leurs doutes et à leurs forces", explique Laurence Cordonnier, spécialiste en marketing éthique, coach et formatrice en entreprise. "Je suis convaincu qu'un grand potentiel sommeille en chacun de nous. Mon défi est de le révéler, d'abord aux yeux de la personne elle-même", poursuit Henk 't Net, ancien patron d'entreprise, consultant en management, innovation et burn-out, et fondateur de l'école HorSense Belgium.

